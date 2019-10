Le nuove frontiere dell’Accoglienza turistica

Come in ogni settore dell’economia, le imprese che operano nel campo dell’offerta turistica esercitano professionalmente un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Hanno, pertanto, la necessità di organizzare uomini e mezzi in ragione della massima soddisfazione del mercato e delle proprie aspettative economiche.

Capitale investito ed organizzazione dell’attività rappresentano elementi imprescindibili per gli scopi aziendali, affinché ‘industria del Turismo si posizioni tra i settori economici a maggiore redditività. Nel mercato dell’offerta turistica, la particolarità risiede nelle caratteristiche e qualità proprie del Territorio in cui l’impresa opera: mare, montagna, o città d’arte che siano. Ancorché pubblici, demaniali ed ambientali, anche questi aspetti possono essere assunti come componenti il capitale che permette di operare con successo ma certo non possono rappresentare i soli elementi di forza su cui basare il buon esito dell’impresa. Diventa, pertanto, indispensabile migliorare, nella sua qualità e proporzione, l’offerta di “Servizi”.

A tale scopo è rivolta l’opportunità fornita dalla Confartigianato Chieti – L’Aquila e dalla Academy ForMe nell’organizzare il Corso, con stage presso le Aziende di settore, che permette l’ottenimento della Qualifica professionale, riconosciuta dalla Regione Abruzzo, di “Accompagnatore turistico”.

Questa è la figura professionale che, a differenza di quella di Guida turistica, permette di accompagnare i turisti, persone singole o gruppi, nei viaggi organizzati da agenzie o tour operator sul territorio nazionale o all’estero, L’Accompagnatore turistico si occupa del programma di visita, dà completa assistenza ai turisti, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.

Il Corso è destinato ai possessori almeno del diploma di scuola media superiore e fa parte del Catalogo regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Formazione ed Orientamento professionale e dei Centri per l’impiego competenti per territorio.

Cogliere questa opportunità significa non soltanto ottenere prospettive di lavoro in virtù di una moderna qualifica professionale che apre alla matura mentalità dell’Accoglienza turistica o di avere la possibilità di vivere esperienze di importante crescita individuale ma anche di partecipare, direttamente, allo sviluppo turistico di un Territorio che, sempre più, dovrà crescere nell’offerta dei “Servizi”

Per informazioni di dettaglio del Corso “Accompagnatore turistico”: info@promomax.it