Il Roccaspinalveti si aggiudica il derby di coppa; Real Casale ko. A Fresa partita sospesa

Il derby di Roccaspinalveti va alla formazione di Prima categoria: 2 a 1 contro la Dinamo nel secondo turno di Coppa Abruzzo. Dopo la vittoria di domenica scorsa i biancoverdi di Prima sono scesi in campo con un ampio turn over. A sbloccarla è stato Stefano Farina nel primo tempo, seguito dal raddoppio di Andrea Farina. Nella seconda frazione di gioco, Luciano accorcia le distanze per la Dinamo che rischia in diverse occasioni il pareggio che alla fine non arriverà.

Brutta sconfitta in trasferta, invece, per il Real Casale che ha perso 4 a 2 a Fossacesia. Le reti dei giallorossi sono state siglate da Davide Tallarino e Graziano Di Biase su calcio di rigore.

A Fresagrandinaria la partita tra i padroni di casa e la Virtus Tufillo è iniziata con 45 minuti di ritardo a causa della nebbia, ma dopo circa 20 minuti è stata definitivamente sospesa sul risultato di 0 a 0 nonostate il momento di peggiore visibilità sembrava passato. La gara si dovrà quindi ripetere.