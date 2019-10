Giocatore squalificato in campo: sconfitta a tavolino per lo Scerni

Sconfitta a tavolino per 3 a 0 allo Scerni. È quanto stabilito oggi dal giudice sportivo che ha accolto il ricorso presentato dalla società Atessa Mario Tano per la partita del 6 ottobre scorso valevole per la quarta giornata di Prima categoria (girone B).

Il giudice sportivo ha accertato che il calciatore scernese Fabio Di Candilo, impiegato durante la partita, "nella S.S. 2017/2018 ha disputato con la società Scerni il campionato regionale Juniores e che lo stesso è stato squalificato per recidiva in ammonizione nell'ultima gara di campionato del 28.04.2018". Alla formazione di Atessa vanno i tre punti, mentre lo Scerni scende a quota 7 in classifica.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Athletic Lanciano 10

Fresa 10

Palena 9

Roccaspinalveti 9

Palombaro 8

Pretoro 8

Scerni 7

Virtus Ortona 7

Paglieta 7

Casalincontrada 6

Atessa Mario Tano 6

Atletico Francavilla 5

Tollese 5

San Vito 4

Real Casale 4

Rapino 2*

Trigno Celenza 1*

* una partita in meno