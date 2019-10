Cocaina e bomba carta nell’auto, al 51enne concessi i domiciliari

Concessi i domiciliari a B.R., il 51enne di Vasto arrestato il 16 ottobre dai carabinieri, che hanno trovato nella sua auto 105 grammi di cocaina e una bomba carta artigianale.

Ieri l'uomo è comparso dinanzi al gip del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, per l'udienza di convalida del provvedimento cautelare. Attenuata la misura restrittiva: l'indagato va ai domiciliari.

"Nel corso dell'interrogatorio - dichiara l'avvoca Massimiliano Baccalà - il mio assistito ha chiarito la propria posizione: lo stupefacente era per uso personale. Nonostante il quantitativo, la sostanza non era destinata allo spaccio, tant'è che non era suddivisa in dosi e nella disponibilità del mio cliente non è stato rinvenuto alcun bilancino, né altro strumento".