Bucciarelli (Vastoviva): "Via Osca, asfalto elettorale in vista delle provinciali"

"Potenza delle elezioni, il 31 ottobre ci saranno le provinciali". E' un asfalto elettorale, secondo Angelo Bucciarelli, quello che la Provincia di Chieti sta per far stendere sulla strada che conduce al porto e alla zona industriale di Vasto.

"Via Osca, di fatto, era una mulattiera da non ricordo più quanti anni", scrive sul suo profilo Facebook il militante dell'associazione Vastoviva. "Forse da oltre dieci o anche venti anni. Ormai risale alla notte dei tempi l'ultima volta che quella strada è stata asfaltata. Era una strada sconnessa, fino a ieri, e per transitare bisognava essere attrezzati e molto cauti per non rompere la coppa dell'olio".

Ora, "dopo che ci hanno raccontato per più di un decennio che non c'erano risorse e quindi, nonostante per i residenti e i lavoratori e i visitatori questa strada fosse importante, che era difficile trovare soluzioni adeguate; dopo l'incuria, il degrado la trascuratezza, ecco che, come nella migliore tradizione, alla vigilia delle elezioni provinciali - ironizza Bucciarelli - si trovano i soldi e si asfalta Via Osca".