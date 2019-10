"Ingorghi al quartiere San Paolo, la nuova bretella alleggerirà il traffico"

"Un'alternativa potrà essere la futura bretella che collegherà via San Rocco con via del Porto nella zona del Parco Moscato".

Luigi Marcello, assessore alla Polizia locale del Comune di Vasto, avanza l'ipotesi di una soluzione all'annoso problema del traffico in tilt all'uscita dalle scuole del quartiere San Paolo.

Ieri Zonalocale, dopo ulteriori segnalazioni ricevute, è tornata a parlare del problema in questo VIDEO.

La costruzione della strada di collegamento via del Porto e via San Rocco è stata annunciata la scorsa estate dal sindaco, Francesco Menna, e dall'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte [LEGGI].

Due anni fa, in concomitanza con l'inizio delle scuole, l'amministrazione comunale avviò una sperimentazione, che terminò dopo appena un giorno: troppo stretta via Nicola Bosco, parallela a via De Gasperi, per convogliarci decine di pullman diretti a corso Mazzini.

"Non abbiamo ancora affrontato la questione - spiega Marcello - perché attendiamo la costruzione della nuova bretella, che potrà consentirci di alleggerire il traffico".