Vasto, le polemiche sulla gestione dell’estate 2018 approdano in Consiglio

Sarà la discussione sulla gestione della stagione estiva 2018 ad accendere il dibattito del Consiglio comunale di Vasto. L'assemblea civica è stata convocata dal presidente, Mauro Del Piano, per "il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 09 in seduta straordinaria urgente di 1ª convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora la seduta di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, quella di 2ª convocazione si terrà il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 16,30", si legge in una nota del municipio.

L'ORDINE DEL GIORNO - Ecco gli argomenti di cui si discuterà nell'aula Vennitti:

1) Approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 31 luglio 2018.

2) Interrogazioni ed Interpellanze:

- Interrogazione presentata il 28.06.2018, n.35461 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani sui divieti di balneazione;

- Interrogazione presentata il 20.07.2018, n.39988 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Francesco Prospero sui servizi affidati alle Cooperative “ Matrix” e “ Pianeti Diversi “ in ordine alla gestione dello SPRAR;

- Interrogazione presentata il 20.08.2017, n.44822 di prot., dal consigliere Alessandra Cappa sul reparto di gastroenterologia dell’ospedale di Vasto;

- Interrogazione presentata il 22.08.2018, n.45153 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani in merito alla pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale;

- Interpellanza presentata il 23.08.2018, n. 45381 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo ed altri sulle manifestazioni estive;

- Interpellanza presentata il 27.08.2018, n.45948 di prot., dal consigliere Alessandro d’Elisa avente in oggetto: “Violazione da parte del Comune di Vasto del D.Lgs. n. 81/08 (c.d. T.U. Sicurezza) e s.m.i., in ordine alle tutele da predisporre per la sicurezza e salute dei dipendenti comunali”;

- Interrogazione presentata il 13.09.2018, n. 49551 di prot., dai consiglieri Marco Gallo e Dina Carinci “ sull’affidamento della manutenzione del verde della Villa Comunale alla ditta Universo Sociale Onlus Cooperativa Sociale tipo BP”;

- Interpellanza presentata il 17.09.2018, n.49951 di prot., dal cons. Edmondo Laudazi sul “ progetto di fattibilità per la realizzazione della Isola Ecologica con annesso Centro Comunale per il riuso, in loc.San Leonardo, di cui alle delibere G.C. n. 246 e n. 247 del 04.09.2018”;

- Interrogazione presentata il 04.10.2018, n.53378 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero e Alessandra Cappa sull’impianto semaforico di viale “ Paul Harris”;

- Interpellanza presentata l’11.10.2018, n. 54870 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente in oggetto: “ I cittadini vastesi della zona confinante con la città di San Salvo sono abbandonati da anni”.

3) Mozione presentata il 20.09.2018 – n. 50863 di prot.- dal consigliere Vincenzo Suriani sul complesso archeologico “ Terme Romane” .

4) Mozione presentata il 02.10.2018, n. 52852 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo avente in oggetto “ Aree verde pubblico” .

5) Gestione stagione turistica 2018 e organizzazione del turismo a Vasto. Provvedimenti.

6) Ratifica deliberazione di G.C. N.253 del 13.09.2018 “Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Annualità 2018 – Polizze assicurative”.