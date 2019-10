Solidarietà Nazionale, Orlando Palmer coordinatore regionale

E' il vastese Orlando Palmer il coordinatore regionale di Solidarietà Nazionale, l'associazione di volontariato promossa da Forza Nuova.

Palmer annuncia un'iniziativa: "Domenica 21 ottobre, dalle ore 16 alle 20, presso la nostra sede di Chieti, in via Silvino Olivieri 66, saranno presenti i dottori Domenico D'Andrea, medico oculista, ed Andrea Medori, optometrista, che, utilizzando strumentazione specialistica ed a titolo completamente gratuito, effettueranno visite oculistiche ai cittadini italiani in stato di particolare necessità di ogni fascia d'età. Con questa iniziativa e con il generoso e prezioso contributo dei professionisti che hanno reso possibile questo evento, Solidarietà nazionale continua ad essere al fianco degli italiani".