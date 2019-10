San Salvo, ladri rubano il furgone con gru mentre gli operai sono al lavoro

"Chi tutela noi? Paghiamo tasse e controlli dell'ispettorato del Lavoro, ma andare avanti è sempre più difficile". È l'amaro sfogo di Maurizio Nucci, imprenditore sansalvese che stamattina ha avuto la spiacevole visita dei ladri durante l'orario di lavoro.

Il fatto è successo in una traversa di via Grasceta. Il titolare della Sa.Mi. insieme ad alcuni dipendenti aveva raggiunte alle prime ore del mattino il cantiere con il mezzo Iveco dotato di una gru lasciato, poi, all'esterno del fabbricato dove la ditta sta lavorando.

Poco prima delle 8.30 l'amara scoperta: il mezzo non c'era più. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Da verificare la presenza di eventuali testimoni.

Quello del furto dei mezzi da lavoro è una delle piaghe del territorio, spesso riconducibile al filone dei ladri in trasferta da altre regioni. Cinque giorni fa, un'imponente operazione dei carabinieri ha smantellato una associazione per delinquere pugliese che rubava autovetture su tutta la cosa adriatica [LEGGI].

Singolare, invece, anche il ritrovamento del 13 ottobre scorso: un escavatore di proprietà del Comune di Casoli rubato nell'aprile del 2017 è stato ritrovato al confine con la Romania [LEGGI].

Il furto di stamattina arriva proprio nel bel mezzo della polemica sulla sicurezza in città tra Pd e Lega [LEGGI].