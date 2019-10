Il 20 e 21 ottobre "Gerico in Festa" con l’esorcista don Aldo Buonaiuto del servizio "Anti Sette"

Il 20 e 21 ottobre si terrà il consueto appuntamento con Gerico in festa in ricordo di Maria Giulia Moretta giunto ormai alla sua sesta edizione. "Gerico in festa" vuole essere per la nostra città una sosta di riflessione, un’occasione di sensibilizzazione, dell’intera comunità, alla testimonianza della carità e all'impegno per la giustizia sociale.

Testimone di carità di "Gerico in festa" 2018 sarà don Aldo Buonaiuto che è tra i volti più noti dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi.

Don Buonaiuto è stato accanto al fondatore don Oreste Benzi negli ultimi 15 anni della sua vita terrena. All’interno dell’associazione si è sempre occupato del problema della prostituzione coatta lottando per restituire dignità alle tante donne sfruttate sulle strade, nelle case e nei locali dalle organizzazioni criminali. In tale ambito gestisce una pronta accoglienza per le vittime della tratta e prostituzione.

Svolge il ministero di Esorcista, ha costituito ed è l’animatore generale del Servizio AntiSette dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con un suo specifico Numero Verde nazionale 800 228866, creato nel 2002 per aiutare le vittime delle organizzazioni settarie. In questo ambito ha pubblicato anche diversi libri come Le mani occulte, La trappola delle sette e Halloween. Lo scherzetto del diavolo. Scrive numerosi articoli, tiene lezioni e realizza convegni di alto rilievo riguardo alla tematica delle sette e della prostituzione.

Insomma un testimone carismatico che ha fatto della strada, dei poveri e dei perseguitati una ragione di missione e di vita.

La Caritas Parrocchiale Gerico invita la cittadinanza tutta a partecipare al convegno-testimonianza “Siamo sulle strade dei poveri” che si terrà domenica 21 ottobre alle ore 19.00 presso l’Auditorium Paolo VI della parrocchia di San Nicola.