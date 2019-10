Al Circolo Tennis Vasto premiati i vincitori del Torneo San Michele

Domenica sera i campi del Circolo Tennis Vasto "Antonio Boselli" è stato teatro delle finali del Torneo San Michele, tradizionale appuntamento di fine settembre che ha visto la partecipazione di un centinaio di tennisti nelle competizioni di singolare, doppio maschile e doppio misto. "Per ogni tabellone inoltre è stato inserito anche un altro tabellone di consolazione - spiega una nota del Circolo - . L'evento sportivo è durato quasi un mese".

Nel singolare maschile Cristian Di Nardo ha conquistato la vittoria battendo in finale Antonio Portafoglio, terzo Ezio Crugnale, quarto Roberto Bosco. Nel doppio maschile hanno vinto Antonio Vecchio e Cristian Di Nardo, secondi classificati Putignano e Fizzano. Nel doppio misto a conquistare la vittoria sono stati Livio Vizioli e Manuela Antenucci battendo in finale Lorenzo Primiano e Antonella Fioredonati. Per il tabellone di consolazione Rino Flocco ha battuto in finale Fabio Gileno, nel doppio maschile successo di Antonio Altieri e Simone D'Annunzio su Side0ri e Marchetti, nel doppio misto primi Gianni D'Isernia e Patrizia Di Marco che hanno battuto Mimmo Sideri e Tiziana Di Lello.

A premiare i vincitori è stato il vicepresidente del Circolo, Gabriele Tumini, insieme agli altri componenti del direttivo del Ct Vasto.