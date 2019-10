Finisce l’esperienza di Palladini, alla Vastese arriva mister Fabio Montani

Quella di domenica contro il Forlì, finita 1-1, è stata l'ultima partita di Ottavio Palladini sulla panchina della Vastese. Questa mattina la società biancorossa ha comunicato l'interruzione del rapporto con il tecnico arrivato in estate e che, in sei partite, ha conquistato appena 3 punti frutto di altrettanti pareggi senza riuscire mai a festeggiare per una vittoria. Con lui salutano il direttore sportivo Ferdinando Ruffini, il vice allenatore Luigi Voltattorni e il preparatore dei portieri Giancarlo Beni.

La guida della Vastese è stata già affidata a mister Fabio Montani, che oggi dirigerà il primo allenamento e avrà il compito di dare una sterzata ad una stagione inziata male dopo le tante aspettative dell'estate. Il 50enne tecnico pescarese sarà affiancato dal confermato preparatore atletico Riccardo Cantarini e dal preparatore dei portieri Pierpaolo La Barba, già l'anno scorso alla Vastese.

Per Montani si tratta di un ritorno in biancorosso vista la sua esperienza da calciatore alla Vastese nel campionato interregionale 1988/89. Nella sua carriera tappe in panchina a San Nicolò (la stagione scorsa subentrando a Luca Campanile), Francavilla, Silvi, Montenero, Renato Curi e Virtus Lanciano (da vice di Andrea Camplone).

La dirigenza della Vastese ha espresso "i sentiti ringraziamenti della dirigenza per l'impegno e la professionalità profusi già prima del 26 luglio scorso, data di inizio della preparazione estiva nel ritiro di Colledimezzo, e gli auguri per future soddisfazioni che merita tutte" ed ha dato "il bentornato a Vasto a Fabio Montani ed un augurio di buon lavoro da parte di tutto il gruppo biancorosso".