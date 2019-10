Ritrovato da un amico a San Salvo il 30enne scomparso ieri dall’ospedale

Si conclude positivamente la vicenda. È stato ritrovato da un amico a San Salvo il 30enne che ieri si era allontanato dall'ospedale di Vasto dove era ricoverato per una broncopolmonite.

L'uomo era nascosto in mezzo ad alcuni rovi, in stato confusionale, vicino alla pista ciclabile che collega la città al mare e sta bene, è stato soccorso dal 118.

L'APPELLO - "Urgente! E' scomparso un ragazzo di 30 anni alto e snello è in stato confusionale, ultimo avvistamento sulla pista ciclabile a San Salvo. Contattatemi". E' l'appello pubblicato su Facebook da Marco Sabatini, datore di lavoro di Andrei Damir.

Del giovane rumeno non si hanno notizie dalle 17, quando alcuni testimoni lo hanno visto sulla ciclovia di via Grasceta, che collega la marina col centro della città. Lì Andrei è arrivato dopo essere uscito di sua iniziativa dall'ospedale San Pio da Pietrelcina, dove era ricoverato da venerdì per problemi respiratori legati a una probabile broncopolmonite.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando è rimasto vuoto il suo letto nella struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis. I carabinieri stanno cercando da diverse ore lo scomparso. Preoccupati parenti e amici.