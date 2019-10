La Madogas San Gabriele sconfitta all’esordio stagionale dal Termoli

Inizio di campionato in salita per la Madogas San Gabriele che ieri, nell'esordio stagionale in serie C, è stata sconfitta al tie-break dal Termoli. La squadra vastese era partita bene, di fronte ad un numeroso pubblico, vincendo il primo set 25-22. Combattuto anche il secondo parziale con le termolesi che hanno conquistato la vittoria per 27-25. Nel terzo set, però, c'è il crollo della squadra di casa che ha perso 25-18. A quel punto c'è la reazione di Russo e compagne, capaci di andare a vincere 25-12.

Al tie-break la sfida si infiamma anche perchè la squadra di casa ha contestato alcune decisioni arbitrali. A spuntarla è il Termoli, con il punteggio di 15-10, conquistando così la prima vittoria stagionale. La squadra di coach Arrizza guadagna comunque un punto e ora, in settimana, analizzerà il match per preparare il prossimo appuntamento.

Nel prepartita c'era stata la consegna di un defibrillatore alla società sportiva da parte dei Pietro Scafetta, amministratore unico della FLL - Fonderia Leghe Leggere, azienda nella zona industriale di Punta Penna. Scafetta, co-presidente della Vastese Calcio, è da sempre persona vicina allo sport e ha quindi voluto fare questo dono, che sarà a disposizione dell'impianto sportivo, dell'apparecchio fondamentale per salvare vite umane in caso di arresto cardiaco.