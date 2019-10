Lâ€™Audax Palmoli eliminata dalla Coppa Abruzzo al primo turno dopo due finali consecutive

Dopo due approdi consecutivi in finale di Coppa Abruzzo, l'Audax Palmoli esce al primo turno dalla competizione a causa della doppia sconfitta con il Ripalimosani.

Il passivo già pesante di due domeniche fa (4 a 1 in casa) rendeva già difficile il compito delle vicecampionesse di mister Buda. Ieri, nel ritorno in terra molisana le avversarie si sono imposte per 2 a 1 eliminando le palmolesi che nelle due stagioni precedenti erano arrivate in finale perdendo per due volte a un passo dall'obiettivo contro il Real Bellante. Per le Panthers è andata a segno Maria Giovanna D'Angelo.

L'Audax potrà riscattarsi già domenica prossima in campionato nella sfida interna contro il Mirabello.