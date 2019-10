Ancora una vittoria alle Olimpiadi giovanili: Scampoli e Bertozzi volano in semifinale

Sarà semifinale! L’ennesima vittoria per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nel torneo di beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, nei quarti di finale contro la Cina, vale il passaggio al turno che inizia a profumare di medaglia. Una partita davvero buona quella giocata dalle due azzurre guidate in panchina da Caterina De Marinis contro la temibile coppia cinese con una vittoria per 2-0 che le proietta tra le migliori quattro coppie del mondo. Ora le azzurre andranno a caccia della finale contro le ragazze degli Stati Uniti.

La partita. Iniziano bene le due italiane che riescono a mettere in difficoltà le loro avversarie e guadagnando sin dalle prime battute un buon vantaggio. Spettacolare il doppio recupero fuori dal campo che vale il punto del 6-2, seguito poi dall’attacco di Scampoli che piazza il 7-2. Le italiane ricevono e difendono bene, potendo così cogliere l’occasione di contrattaccare don decisione. Sul 10-4 arriva il primo errore di Scampoli al servizio, dopo battute molto insidiose, facendo poi riavvicinare la coppia cinese sul 10-6. Ma l’Italia ne ha di più e, complici anche gli errori avversari, arriva il 14-7 su cui si va al timeout. Le cinesi riprendono coraggio dopo un paio di errori gratuiti delle azzurre, poi Bertozzi piazza il colpo del 17-11. Ancora un doppio recupero fuori dal campo regala alle italiane il punto del 19-14, la Cina prova a contrattaccare per riavvicinarsi ma poi è un errore al servizio a far guadagnare alle azzurre la vittoria nel primo set per 21-16.

Il secondo set si apre con l’ace di Claudia Scampoli, poi altri due punti italiani che fanno chiedere alle cinesi un timeout per riflettere e spezzare il ritmo delle avversarie. C’è l’ace anche di Bertozzi, per il 6-1, poi la Cina prova a scuotersi su contrattacco (6-2) e riesce ad avvicinarsi a -3 prima di un nuovo allungo azzurro grazie al secondo ace di Bertozzi (9-4). Ancora un attacco vincente di Scampoli porta le italiane al +6 (10-4), indirizzando il match a loro favore. Ma la Cina non demorde e prova a ricucire sulle ragazze allenate da Caterina De Marinis che però si fanno trovare sempre pronte. Il vantaggio resta sempre consistente e permette alle due azzurre di avvicinarsi velocemente al termine del match, anche perchè le cinesi finiscono col perdere un po’ di fiducia. Scampoli stampa un poderoso muro che vale il 17-9, poi Bertozzi colpisce ancora al servizio. Una delle ragazze cinesi accusa anche un lieve malore, imponendo un timeout sul 18-9 che si protrae a lungo. Dopo qualche minuto riprende il gioco con i punti in serie delle italiane e l’attacco vincente di Claudia Scampoli che vale la vittoria per 21-9.

Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi sono in semifinale.