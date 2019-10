Vastese ancora senza vittoria: con il Forlì viene raggiunta nei minuti finali

Per la Vastese tanti rimpianti e ancora un inquietante “zero” alla voce vittorie in campionato. Nella sesta giornata del campionato di serie D i biancorossi pareggiano 1-1 con un Forlì che, dopo essere andato sotto con il gol di Leonetti, ha acciuffato il pareggio nei minuti finali. E, dopo il triplice fischio finale, i biancorossi escono mestamente dal campo per un’altra occasione sprecata.

La partita. Dopo una prima fase interlocutoria è la Vastese ad avere la prima buona occasione, all’8’, con la punizione calciata dall’out di sinistra da Fiore su cui Leonetti colpisce di testa sfiorando il gol. Ancora biancorossi propositivi al 13’ con un cross dal fondo che Giampaolo indirizza di testa verso il palo lontano sfiorando la traversa. Dalla parte opposta ci prova Ambrosini accentrandosi dalla sinistra palla al piede ma trovando davanti a sé il muro alzato dalla Vastese. La squadra di Palladini mette in campo tanta volontà anche se non riesce ad essere incisiva negli ultimi sedici metri avversari. Al 21’ brividi in area vastese quando Tonelli arriva sin quasi alla line di fondo e prova a beffare Morelli con un pallonetto ma la sfera attraversa tutto lo specchio della porta ed è preda della retroguardia. Al 27’ buona occasione per il Forlì, dopo un errore in disimpegno della Vastese, con il tiro da due passi di Graziani che viene respinto in corner dall’attento Morelli. Un minuto dopo c’è ancora un’azione pericolosa del Forlì, forse viziata da un tocco di mano in area, che porta Tonelli al tiro. La sua conclusione però è debole e viene bloccata a terra dal portiere biancorosso. La squadra di casa vuole il gol e così anche Leonetti ci prova dalla lunghissima distanza senza però trovare lo specchio della porta. Ancora Forlì in avanti, nuovamente con Tonelli, che trova ancora una deviazione in corner del portiere di casa. Al 39’ Giampaolo viene lanciato in profondità, arriva sul fondo e poi torna verso il centro scagliando un velenoso tiro a giro che Mordenti devia in angolo. Sul corner seguente il pallone arriva sulla testa di Stivaletta che indirizza verso la porta con una traiettoria beffarda, il portiere non trattiene, tutti gridano al gol ma la sfera viene ribattuta prima che abbia varcato la linea. Allo scadere Morelli si supera nel respingere il pericoloso calcio di punizione di Mazzotti e, dopo il calcio d’angolo che ne segue, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Si riparte per il secondo tempo e la Vastese prova a rendersi subito pericolosa. All’8’ capitan Fiore si inserisce caparbiamente in area e, dal fondo, mette in mezzo un pallone su cu si avventa Leonetti che trova però la miracolosa respinta del portiere forlivese, arriva Giampaolo di gran corsa ma, contrastato da un avversario, spara alto. Al 13’ però arriva il tanto sospirato vantaggio biancorosso. Leonetti parte dall’out di sinistra, si accentra e scaglia dal limite dell’area una conclusione precisa e potente che va a insaccarsi nell’angolino alla sinistra di Mordenti. Al 21’ la Vastese potrebbe raddoppiare con Stivaletta che si lancia in percussione fin dentro l’area ma non riesce a trovare la conclusione vincente. I biancorossi continuano ad andare alla ricerca del raddoppio lasciando però qualche spazio di troppo agli avversari. Al 32’ ci prova Mazzotti che trova la respinta di Morelli. La squadra di casa si spinge costantemente in avanti per segnare il gol della sicurezza. Protagonista è ancora una volta Stivaletta che, al 39’, galoppa sulla fascia ma viene contrastato al limite dell’area. Le insicurezze della retroguardia vastese vengono fuori al 41’ quando, Castellani svetta in area per colpire di testa il corner calciato da un suo compagno. E’ il gol dell’1-1 che gela l’Aragona. Al 46’, Stivaletta calcia da fuori senza trovare la porta. Un minuto dopo il neo entrato Ridolfi prova a beffare il portiere del Forlì fuori dai pali dopo un intervento fuori area ma il suo tiro finisce di poco alto, poi serve un buon pallone in area che però non porta esiti positivi. Finisce 1-1 con la Vastese che non ancora riesce a conquistare la sua prima vittoria in campionato.

Vastese – Forlì 1-1

(13’ st Leonetti, 41’ st Castellani)

Vastese: Morelli, De Meio (33’st Colarieti), Ispas, D’Alessandro, Molinari, Del Duca, Giampaolo (21’st Napolano ), Stivaletta, Leonetti, Fiore (45’st Ridolfi), Palestini (33’st Pagliari). Panchina: Selva, Iarocci, Di Giacomo, Shiba, Colitto. Allenatore: Palladini

Forlì: Mordenti, Baldinini (16’st Castellani), Valerio, Brunetti, Graziani (42’st Venturi), Tonelli (49’ st Prati), Ambrosini, Mazzotti, Croci (21’st Nigretti), Sabbioni (39’st Cenci), Vesi. Panchina: Semprini, Gimelli, Gabrielli, Fedele. Allenatore: Campedelli

Arbitro: Rizzello di Casarano (Cecchi di Roma1 e Rastelli di Ostia Lido).

Ammoniti: De Meio, Giampaolo, D’Alessandro

Angoli: Vastese 2, Forlì 5

Spettatori: 1000 circa

Recuperi: 1’+5’