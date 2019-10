Tutto facile per la Vasto Basket che ne fa 103 e batte il Chieti

Tutto facile per la Ge.Vi. Vasto Basket nella seconda sfida del campionato di serie C silver, esordio casalingo tra le mura amiche del palazzetto di via dei Conti Ricci. I biancorossi di coach Gesmundo hanno battuto il Chieti 103-50 viaggiando così a punteggio pieno in testa al campionato. Domenica prossima i biancorossi torneranno nuovamente in campo tra le mura amiche ospitando il Pineto per continuare la marcia vincente facendo un ulteriore passo avanti in questa stagione da affrontare con tante ambizioni.

La partita. Gesmundo sceglie di partire con un quintetto formato da Dipierro, Di Tizio, Ucci, Fontaine e Oluic e ci vuole poco perché la squadra di casa prenda un consistente vantaggio. I teatini reggono per qualche minuto l’impatto ma poi cedono sotto i canestri a ripetizione dei padroni di casa. Nella seconda metà del primo quarto i vastesi piazzano un break micidiale per andare a chiudere 38-12 il primo quarto. Il vantaggio sale anche nel secondo parziale, con il consueto bottino consistente di Oluic e Fontaine e con il contributo di tutti gli uomini del roster che Gesmundo manda sul parquet con continuità. Alla pausa lunga, la Vasto Basket è avanti 65-30.

Si torna in campo e l’aspetto più difficile è certamente il non perdere stimoli visto l’evidente divario tra le due formazioni. I vastesi provano schemi e soluzioni di gioco e continuano ad incrementare il vantaggio, lasciando ai rossi teatini ben pochi spazi. Con la partita saldamente in mano il tecnico vastese concede tanti minuti ai più giovani del roster sia nel terzo quarto, chiuso avanti sul punteggio di 83-37, che nell’ultimo parziale iniziato con un inedito quintetto Marino-Flocco-De Guglielmo-Di Rosso-D’Annunzio. Trascorre senza troppi affanni con i giovani biancorossi spronati da Gesmundo e dai compagni di squadra per fare del loro meglio. Il canestro di Di Rosso fa superare quota 100 alla Vasto Basket che chiude la partita vincendo 103-50. Applausi a fine partita e tanto entusiasmo per i biancorossi che sono partiti decisamente con il piede giusto.

Ge.Vi. Vasto Basket – Chieti 103-50

Vasto Basket: Fontaine 18, Flocco 6, D’Annunzio 4, Dipierro 7, Marino 12, Di Tizio 10, Di Rosso 8, Ucci 8, Oluic 21, Ciampaglia 8, De Guglielmo 0, Cicchini 1. Coach: Gesmundo

Chieti: Abdulai 0, Oliva 4, Berardi 7, Capanna 0, Pace 0, Pardi 0, Bantsevich 8, D’Onofrio 8, Sarcioto 8, Sciocchetti 0 , Mijatovic 15. Coach: Mucci