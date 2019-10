Pro Vasto e Atletico comandano la classifica. Super Piccinini: poker al Real Cupello

Alla terza giornata di Terza categoria restano le due vastesi a punteggio pieno. La Pro Vasto di Liberatore raggiunge le 14 reti in tre giornate con il 4 a 0 rifilato al Carpineto Guilmi. Andrea Carlucci mette a segno una doppietta e il goleador Francesco Pianese realizza la sua sesta rete; il risultato è completato da un'autorete. La formazione dell'Alto Vastese è ancora ferma a 0 punti.

Un rigore regala tre punti all'Atletico Vasto nel big match di Castiglione Messer Marino contro la New Robur. È un rigore di Michele Massari a condannare la formazione di mister Suriano.

Dietro, a due punti di distanza, c'è il Gissi che oggi si è aggiudicato il derby col Furci grazie alla doppietta di Suriano. Micle ha segnato la rete dei furcesi su rigore che recriminano per diversi legni colpiti nei 90 minuti.

Gli Aquilotti di San Salvo sbancano Montalfano con un netto 4 a 0 firmato da William Stanisci, Pierfrancesco De Rosa con un bel pallonetto su assist di Morrone e una doppietta di Giuseppe Tracchia (tiro dal limite e un altro su assist di Amerigo Di Santo). Per il Montalfano è una delle peggiori partenze degli ultimi anni, i gialloverdi sono ancora fermi a 0 punti.

Nell'anticipo di ieri è finita 0 a 0 la partita tra Audax Palmoli e Torrebruna con polemiche soprattutto dei padroni di casa che erano andati in gol con Alessio Lucci: rete annullata per fuorigioco.

Arrivano i primi tre punti per il Real San Giacomo che vince 4 a 1 contro i Lupi Marini: Lima, Iocco, D'Ascenzo e Mincone. La formazione di Torino di Sangro ha firmato il tabellino con Luciano Ranalli.

Primi tre punti anche per il Vasto United di mister Massimo De Ninis che tra giudice sportivo, rinvii e turni di riposo era ancora fermo a zero punti. Oggi il protagonista della giornata contro il Real Cupello è stato Mirko Piccinini che ha segnato tutte le reti dei biancorossi. I cupellesi erano andati in vantaggio con una pregevole conclusione di sinistro di Gaetano Bologna dopo l'ottimo controllo di destro.

Nella classifica marcatori a guidare è Pianese (Pro Vasto) con 6 reti in 3 partite. Dietro il terzetto a 4 reti formato da Micle (Furci), Tracchia (Aquilotti) e Piccinini (Vasto United).

LA 3ª GIORNATA

Audax - Torrebruna 0-0 (ieri)

Carpineto Guilmi - Pro Vasto 0-4

Furci - Gissi 1-2

Montalfano - Aquilotti 0-4

New Robur - Atletico Vasto 0-1

Real San Giacomo - Lupi Marini 4-1

Vasto United - Real Cupello 4-1

Riposa Montazzoli

LA CLASSIFICA

Pro Vasto 9

Atletico Vasto 9

Gissi 7

Furci 6

Aquilotti 6

Audax Palmoli 5

Torrebruna 4*

Montazzoli 3*

Real San Giacomo 3

Vasto United 3*

Lupi Marini 0

Carpineto Guilmi 0

Montalfano 0

Real Cupello 0

New Robur 0*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilotti San Salvo - Carpineto Guilmi

Atletico Vasto - Montazzoli

Lupi Marini - Montalfano

Pro Vasto - New Robur

Real Cupello - Audax

Torrebruna - Furci

Gissi - Real San Giacomo

Riposa Vasto United

LA CLASSIFICA MARCATORI