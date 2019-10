Tappa a Vasto per la Sir Perugia di serie B, "aria di casa" per Antonio Del Fra

È iniziato ieri - purtroppo con una sconfitta - il cammino della Sir Safety Conad Perugia nel campionato di serie B. Nella formazione umbra, dopo l'esperienza in serie C dello scorso anno, milita il palleggiatore vastese Antonio Del Fra, arrivato lo scorso anno a Perugia dove ha trovato il giusto ambiente per la sua crescita sportiva e personale, frequentando quest'anno l'università. I giocatori allenati da Marco Taba, promosso dalla formazione che disputa il campionato di serie C, affronteranno quest'anno il girone E, con squadre umbre, marchigiane, pugliesi e l'abruzzese Pineto.

Ieri, durante il viaggio verso Bari, dove ha esordito, la Sir Perugia ha fatto tappa a Vasto per una sosta presso l'Hotel Rio dove, accolta da Nicola Baiocco ed il suo staff, ha pranzato e riposato prima di riprendere il viaggio. Ad accompagare i perugini c'era anche Goran Vujevic, campione olimpico a Sidney 2000 (oltre ad un numero incredibile di altri titoli) e personaggio di livello assoluto nel mondo del volley, oggi responsabile tecnico della Sir Perugia.

Per Antonio Del Fra è stata l'occasione per respirare un po' di aria di casa, facendo anche ammirare ai compagni la bellezza del mare e della spiaggia vastese su cui, tra l'altro, è sempre protagonista in estate con il beach volley. Ne abbiamo approfittato per farci raccontare come sta vivendo questa fase del suo percorso.

Abbiamo raccolto anche le impressioni di coach Marco Taba, prezioso tecnico alla guida delle formazioni perugine, sia senior che giovanili, chiamato quest'anno a guidare il gruppo, con un'età media davvero bassa, che affronterà il difficile campionato di B.

E poi Goran Vujevic che, anche dopo aver smesso i panni da giocatore, continua a rappresentare un punto di riferimento per la pallavolo. A lui Perugia ha affidato la supervisione delle sue squadre chiamate a lavorare costantemente sulla crescita dei giovani - aspetto su cui il presidente Sirci sta investendo molto - per alimentare un movimento che ha nella squadra in SuperLega la sua punta di diamante.