Il Fresa pareggia e resta in vetta, subito dietro c’è il Roccaspinalveti

Giornata al risparmio per quanto riguarda i gol in Prima categoria. Nel girone B oggi, 5ª giornata di campionato, si sono contate solo 12 reti.

Il big match tra Fresa e Palombaro finisce senza reti. I biancorossi di mister Di Santo restano così al comando ma vengono raggiunti dall'Athletic Lanciano che dilaga in casa contro il Trigno Celenza: 5 a 0. La manita porta le firme di Chiarini (doppietta), Barone, Di Meco e Pagano. Il Trigno Celenza che deve ancora recuperare una partita è ancora ferma a un punto.

Nessuna rete segnata neanche in Pretoro - Real Casale e Atletico Francavilla - Paglieta (disputata stamattina alle 11).

Di gol ne basta solo uno al Roccaspinalveti per aggiudicarsi la sfida interna col S. Vito e portarsi a un punto dalla vetta insieme al Palena. Per i biancoverdi andati in rete con Della Penna è una partenza sprint come non accadeva da tempo. La formazione dell'Alto Vastese dovrà dimostrare continuità nella prossima insidiosa trasferta a Ortona.

LA 5ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Trigno Celenza 5-0

Atletico Francavilla - Paglieta 0-0 (ore 11)

Fresa - Palombaro 0-0

Palena - Casalincontrada 3-2

Pretoro - Real Casale 0-0

Rapino - Scerni 0-0

Roccaspinalveti - S. Vito 1-0

Tollese - Virtus Ortona 1-0

Riposa Atessa Mario Tano

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 10

Fresa 10

Palena 9

Roccaspinalveti 9

Palombaro 8

Pretoro 8

Scerni 8

Virtus Ortona 7

Paglieta 7

Casalincontrada 6

Atletico Francavilla 5

Tollese 5

Atessa Mario Tano 4

San Vito 4

Real Casale 4

Rapino 2*

Trigno Celenza 1*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalincontrada - Atessa Mario Tano

Paglieta - Palena

Palombaro - Tollese

Real Casale - Fresa

S. Vito - Atletico Francavilla

Scerni - Athletic Lanciano

Trigno Celenza - Pretoro

Virtus Ortona - Roccaspinalveti

Riposa Rapino Calcio