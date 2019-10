Open day alla Fondazione Mileno: "Il nostro operare guidato dallo spirito di accoglienza"

Ieri la Fondazione Padre Alberto Mileno onlus ha vissuto una giornata di open day aderendo al progetto Accolti.it, organizzato dall'ufficio di pastorale della Salute della Cei. Le strutture italiane associate all'Aris (Associazione religiosa istituti sociosanitari) hanno aperto le loro porte ai visitatori per "avvicinare l’opinione pubblica, gli addetti ai lavori e le istituzioni verso un mondo che pone al centro l’accoglienza delle persone, perché accogliere una persona equivale ad accogliere un progetto di vita: individuale, relazionale, familiare, comunitario".

Per tutta la giornata le sedi di via Platone, Villa Santa Chiara a Vasto Marina, Villa del Sole in contrada Lebba e il Centro San Francesco d'Assisi a Gissi, hanno accolto chi ha voluto conoscere da vicino la realtà di questi centri. Anche gli amministratori pubblici del territorio hanno colto l'occasione per incontrare operatori e ospiti della Fondazione guidata dal direttore padre Franco Berti.

Nel corso della giornata siamo andati nel centro Villa del Sole dove la responsabile della sede, Nicoletta Ciancaglini, ci ha illustrato il senso di questa giornata.