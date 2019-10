Margherita Cerritelli vince il torneo di 4ª categoria alle Giornate Rosa di Coccaglio

Brillante vittoria per Margherita Cerritelli nel torneo di 4ª categoria alle Giornate in Rosa, appuntamento in corso di svolgimento a Coccaglio (Brescia). Un appuntamento sostenuto dalla Fitet dedicato a tutte le giocatrici italiane che hanno potuto prendere parte alla competizione. La giovane atleta del Tennistavolo Vasto, testa di serie numero 4 del torneo, ha conquistato la vittoria battendo con un netto 3-0 (11-5, 11-4, 11-9) la numero due Rossana Antonella Ferciug (Quattro Mori Cagliari).

Il suo cammino nelle Giornate Rosa è stato avvincente. Cerritelli ha iniziato superando negli ottavi Giorgia De Bortoli (Fondazione Bentegodi) con il punteggio di 3-0 (11-8, 11-5, 11-2) e poi nei quarti ha rimontato Araya Timo (A4 Verzuolo), chiudendo sul 3-1 (9-11, 11-8, 11-5, 11-7). Nella semifinale ha poi superato per 3-1 (11-13, 11-5, 11-5, 11-7) la numero 1 del tabellone Letizia Giolitti (A4 Verzuolo).