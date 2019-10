Il Chieti fa festa a Cupello: i neroverdi vincono 4 a 1

Animi opposti a Cupello dopo il triplice fischio finale: i padroni di casa scendono al terzultimo posto, il Chieti, avversario di giornata, sale al terzo. Pesante sconfitta interna per gli uomini di mister Carlucci che sembrano aver smarrito l'entusiasmo per la vittoria all'esordio.

Con il Chieti del neoarrivato mister Lucarelli, seguito da numerosi sostenitori, finisce 4 a 1. Senza Marinelli e con un acquisto last minute in porta, D'Ottavio, per infortunio dei due titolari, i cupellesi hanno da subito dovuto arginare le avanzate dei neroverdi. Al 10' pt gli ospiti vanno in vantaggio con Delgado che ribatte a rete un pallone vagante dopo il tiro ravvicinato di Miccichè.

La prima sortita in avanti del Cupello è al 25' pt con un tiro centrale e debole di Nintè. Al 28' pt ci prova Farindolini (Chieti) ma la palla colpisce l'esterno della rete. Tucci ci prova da fuori al 35' pt, ma il tiro è sbilenco. Il primo tempo si chiude con un'altra occasione per gli ospiti che con Rodia costringono D'Ottavio a rifugiarsi in angolo.

Passa poco dal rientro in campo e il Chieti raddoppia: Delgado manda in porta con un bel tiro al volo il cross di Miccichè deviato da Felice, è il 4° minuto. I neroverdi premono sull'acceleratore: Rodia è scatenato e dopo una cavalcata solitaria impegna D'Ottavio che respinge. Al 16' st arriva il tris del Chieti: tiro sotto l'incrocio dalla distanza di Miccichè.

Al 18' st Nintè, uno dei pochi che si salvano tra i cupellesi, penetra in area e fornisce l'assist per Di Martino che deve solo spingere il pallone nella porta sguarnita accorciando le distanze.

I cupellesi restano in 10 al 37' st per l'espulsione di Felice che protesta per un fallo e prende il secondo giallo. Al 43' st, infine, il sigillo finale di uno scatenato Cellucci (era entrato al 23' st al posto di Malandra) che da posizione defilata beffa D'Ottavio sul primo palo.

Nel resto del campionato arriva la prima sconfitta del Sambuceto capolista che cade in trasferta a Paterno: il Capistrello sale a un punto dalla vetta. Per i cupellesi domenica prossima trasferta a Spoltore.

I TABELLINI

Cupello: D'Ottavio, De Cinque, Turco (35' st Antenucci sv), Quaranta (12' st Berardi), Giuliano, Felice, Basso, Tucci (15' st Napolitano), Di Martino, D'Alessandro (40' pt Zinni), Nintè. A disp. Bellano, Troiano, Battista, Nuozzi, Claudio. All. Carlucci

Chieti: Salvatore, Malandra (23' st Cellucci), Di Lallo, Micciché, Marfisi (44' st Di Marco sv), Farindolini, Delgado, El Hayadi, Di Ciccio, Tato (44' st Pacella sv), Rodia (23' st Calvarese). A disp. Marra, Ricci, Morales, Ronzino, Angelet. All. Lucarelli

Arbitro: Magagna di Collegno 6,5.

Reti: 10'pt Delgado, 51'st Tato, 23'st Miccichè, 88'st Cellucci.

Note: 38' st espulso Felice (doppia ammonizione)

L'8ª GIORNATA

Alba Adriatica - Nereto 2-1

Amiternina - Spoltore 1-1

Cupello - Chieti 1-4

Miglianico - Pontevomano 1-1

Nerostellati - Martinsicuro 3-0

Paterno - Sambuceto 4-2

Penne - Acquaesapone 1-1

Renato Curi Angolana - Capistrello 1-3

Torrese - Il Delfino Flacco Porto 2-0

LA CLASSIFICA

Sambuceto 19

Capistrello 18

Chieti 15

Torrese 15

Nereto 14

Alba Adriatica 13

Spoltore 13

Paterno 12

Acquaesapone 12

Il Delfino Flacco Porto 10

Miglianico 10

Renato Curi Angolana 8

Nerostellati 7

Penne 7

Amiternina 6

Cupello 6

Pontevomano 6

Martinsicuro 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Capistrello - Miglianico

Chieti - Alba Adriatica

Il Delfino Flacco Porto - Paterno

Martinsicuro - Amiternina

Nereto - Torrese

Pontevomano - Nerostellati

Renato Curi Angolana - Penne

Sambuceto - Acquaesapone

Spoltore - Cupello