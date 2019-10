Spari nella notte a San Salvo: 7 colpi di pistola contro un’auto in sosta

11,20 - Sono sette i colpi di pistola esplosi contro l'automobile, di cui è proprietaria una donna non sansalvese. Gli investigatori stanno verificando se le immagini della videosorveglianza comunale forniscano filmati utili alle indagini. Al momento, non ci sono testimoni.

"Stiamo svolgendo tutte le verifiche necessarie. Appena avremo elementi, riferiremo all'autorità giudiziaria", si limita a dire il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasto.

LA PRIMA NOTIZIA - Un inquietante episodio è avvenuto stanotte a San Salvo. Colpi di pistola sono stati esplosi contro un'auto in sosta in via delle Viole, nei pressi dell'incrocio con via Duca degli Abruzzi.

Nel mirino di persone che, al momento, sono ignote è finita un'Alfa 159, colpita sulla fiancata, all'altezza della portiera anteriore destra. Erano passate le 4 di stamani, quando i residenti della zona sono stati svegliati da ripetuti spari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e i loro colleghi della Compagnia di Vasto, che hanno avviato un'indagine per risalire ai responsabili del grave gesto.

Sulla scena del crimine, i militari hanno eseguito i necessari rilievi, transennando la strada e segnando i punti in cui hanno trovato i bossoli.