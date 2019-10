Colpaccio del Futsal Vasto che vince 6-2 in casa dell’Es Chieti

Colpaccio esterno del Futsal Vasto che, nella 4ª giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5, ha conquistato una preziosa vittoria sul campo dell’Es Chieti. I biancorossi hanno aperto le marcature appena dopo 15 secondi grazie al guizzo vincente di Giorgio Porretti. La squadra di mister Michael Rossi ha giocato un buon primo tempo trovando poi, a un minuto dallo scadere, la prima rete stagionale, al suo debutto in biancorosso, di Silvio Colombaro che ha fatto andare il Futsal Vasto negli spogliatoi avanti 2-0.

Nella ripresa, all’8’, Francesco Di Bello ha siglato il tris e poi Porretti ha calato il poker mettendo a segno la sua personale doppietta. I neroverdi non si sono persi d’animo e sono riusciti ad accorciare sul 4-2 ma, dopo un provvidenziale timeout, al 53’ Sante Mileno ha depositato in rete la palla del 5-2. A chiudere i conti ci ha pensato Dante Salvatore, a 3 minuti dalla fine, con il gol del definitivo 6-2. I vastesi salgono a quota 6 punti in classifica e sabato prossimo ospiteranno lo Sport Center C5.

Per la formazione del presidente Giacomucci, matricola del torneo, è un avvio di campionato sicuramente positivo, avendo collezionato due vittorie nelle tre partite giocate (sabato scorso i vastesi hanno riposato). Positivo anche l'innesto dei nuovi arrivati in casa Futsal Vasto che, partita dopo partita, vengono chiamati in causa da mister Rossi.

CAMPIONATO SERIE C1 - 4ª Giornata

Sambuceto- Magnificat 8-5(4-2)

ES Chieti - Futsal Vasto 2-6 (0-2)

Free Time - Area AQ 3-2 (2-0)

Montesilvano - Teramo 4-3 (1-1)

Celano - Hatria Team 1-1

A.Padovani - Orione 0-4

Riposa Atletico Silvi

Tra parentesi i risultati dei primi tempi