A Vasto le vacanze del commissario de "I bastardi di Pizzofalcone"

"E' venuto a Vasto perché gli piace la nostra città e ha deciso di trascorrere qui alcuni giorni di relax", racconta Domenico Molino, balneatore di Vasto Marina che ha pubblicato su Facebook la foto che lo ritrae insieme a Massimiliano Gallo, il commissario Palma de I bastardi di Pizzofalcone, la fortunata fiction di Rai 1.

"Non l'ho pubblicata durante la sua permanenza nella nostra città, perché mi aveva chiesto massima privacy", racconta Molino, che ha deciso di postarla sul suo profilo in questi giorni, in concomitanza con l'inizio della seconda stagione della serie tv, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni che hanno come protagonista l'ispettore Loiacono, interpretato sul piccolo schermo da Alessandro Gassman, affiancato da Carolina Crescentini (ospite anni fa del Vasto Film Festival) e da un cast di tutto rispetto, diretto dal regista Alessandro D'Alatri.

"Per l'attore napoletano - racconta Molino - è stata la prima volta a Vasto. E' rimasto piacevolmente impressionato dalle bellezze della città, di cui ha visitato la scogliera, la Riserva di Punta Aderci e anche il centro storico. E' una persona simpatica e alla mano".