"Rubate le cucce della colonia felina di via San Giovanni da Capestrano"

"Sottratte nelle notti di sabato6 e domenica 7 ottobre le cucce della colonia felina di via San Giovanni da Capestrano, al civico 4". Lo segnalano a Zonalocale alcuni residenti.

"Dispiaciutissimi i mici, la titolare della colonia e gli amici del luogo, tra cui colei che aveva donato una bella e utilissima cuccia per cani, che in estate, poiché in plastica, era stata un po' snobbata... Ma adesso cominciava ad essere frequentata dai gatti, dato il calo delle temperature . Chi sa qualcosa sulla utile cuccia può riferire informazioni alla signora Silvia, al Comando dei vigili urbani o ai carabinieri, organi coinvolti in quanto a causa degli innumerevoli atti vandalici di vario tipo, perpetrati da ignoti per anni a danno delle auto della sigorna e dei mici in questione, è maturata la necessità di tutelare questi animali eleganti, affettuosi e degni di rispetto, che devono essere protetti e considerati da tutte le forze in campo, perché ritenuti amici dell'uomo (lo sancisce la legge numero 281 del 1991)e socialmente utili, in quanto unico deterrente contro il proliferare dei topi. Si ricorda che l'accudimento e la cura delle colonie feline è un'opera di volontariato che richiede costanza abnegazione e contributi economici personali che non sono recuperabili... Purtroppo".