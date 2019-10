Ripartono le attività dell’associazione musicale San Martino - Incoronata di Vasto

Con l'incontro per il rinnovo del direttivo sono ripartite le attività dell'associazione musicale San Martino Incoronata di Vasto. Il nuovo direttivo sarà guidato dal presidente Michele Cattafesta, supportato dal vicepresidente Marco Marchesani, dal segretario Nicolino Smargiassi e dal tesoriere Luciano Lacanale. "Abbiamo aperto le iscrizioni per il nuovo anno - spiegano dal direttivo - e nelle prossime settimane partiranno le lezioni tenute dal maestro Vincenzo Landi in vista del tradizionale concerto di Natale e della stagione bandistica 2019".

La banda San Martino, nel corso della sua storia, ha fatto avvicinare alla musica decine di ragazzi che sono cresciuti imparando a suonare uno strumento e, tanti di loro, fanno ancora parte dell'associazione musicale.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3895304267.