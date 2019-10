Marcovecchio: "Maggiore sicurezza sul lavoro aiuta anche a riconquistare spazio sui mercati"

"I progetti kaizen presentati dai nostri team ci hanno dato la dimostrazione che maggiore sicurezza sul lavoro aiuta a migliorare le performance e, quindi, ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro e anche a riconquistare spazio sui mercati". È Graziano Marcovecchio, presidente di Pilkington Italia, a tracciare il bilancio al termine del Safety Day 2018, giornata che, in tutti gli stabilimenti Nsg presenti nel mondo, viene dedicata alla sicurezza sul lavoro, aspetto su cui l'azienda che produce vetro punta in maniera decisa e convinta ormai da anni.

Il Safety Day (che in realtà non interessa la sola giornata dell'11 ottobre ma una settimana intera) è l'appuntamento in cui lo stabilmento di Piana Sant'Angelo si anima con una serie di appuntamenti dedicati ai dipendenti e non solo.

Ieri mattina, oltre a diverse attività rivolte ai lavoratori, c'è stata l'inaugurazione di un murales realizzato da Paolo Dongu sulla parete esterna della mensa aziendale, in cui l'artista ha rappresentato la lunga storia dello stabilimento sansalvese proiettandola verso il futuro. Un altro momento simbolico è stato rappresentato dall'inaugurazione dell'albero della vita, realizzato dai ragazzi diversamente abili dell'associazione Laboratorio incontro.

Come di consueto, nella giornata del Safety Day, sono stati presentati i migliori progetti Kaizen (miglioramento continuo) relativi alla sicurezza, ideati e realizzati dai lavoratori. Interessanti e apprezzate dal management le migliorie che, partendo dall'esperienza quotidiana dei lavoratori, apportano benefici in termini di sicurezza sul lavoro riuscendo anche a migliorare le performance lavorative e, di conseguenza, la competitivtà dell'azienda sui mercati. È stato un Safety Day che ha visto la partecipazione dei ragazzi rappresentanti delle redazioni scolastiche del progetto Scuolalocale, invitati dal presidente Marcovecchio a confrontarsi sul tema dell'inclusività in rapporto al mondo del lavoro. Spunti interessanti sono giunti dal confronto, tenutosi nel pomeriggio, tra sette donne: Milena Stanisci (Global Director NSG Group), Marina Cvetic Masciarelli (amministratore Masciarelli Tenute agricole), Lara Di Paolo (Consulente legale Centro Antiviolenza "Non sei sola"), Cristina Di Pietro (sindaco di Civitella del Tronto), Tiziana Magnacca (sindaco di San Salvo), Elena Marinucci (prima presidente Commissione nazionale parità tra uomini e donne), Marinella Sclocco (assessore regionale alle politiche regionali e pari opportunità). Nei loro interventi, coordinati dalla giornalista Paola Cerella, hanno raccontato esperienze professionali e di vita trovando molta condivisione nella platea, in cui c'erano le lavoratrici dello stabilimento sansalvese, e, in particolare, delle giovani studentesse. [LEGGI]

L'intervista al presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio.