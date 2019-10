Lavori al Commissariato, 19 e 20 ottobre chiusa via Pietro Suriani

"Nei giorni 19 e 20 ottobre 2018 dalle 7 alle 18 in Via Pietro Suriani, traversa di Via Giulio Cesare (zona sede Inps), è istituito il divieto di transito e sosta". Lo comunica una nota del municipio di Vasto.

"L’ordinanza si è resa necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di messa a norma del Padiglione di Antenna presso la sede della Polizia di Stato. Nel caso di avversità meteoriche (vento o pioggia) il periodo dell’intervento sarà posticipato e la strada resterà chiusa nei giorni 21 al 22 ottobre 2018, dalle ore 07:00 alle ore 18:00.