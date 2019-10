Discariche abusive, ormai sono centinaia: decine di ritrovamenti a settimana

Decine di discariche abusive. Le individuano ogni settimana le guardie ecologiche volontarie di Vasto.

Gli attivisti dell'associazione, di cui è responsabile locale Marco Cannarsa, sono intervenuti negli ultimi due giorni in via San Leonardo, via San Biagio e nei pressi della chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, dove hanno constatato la presenza di rifiuti di vario genere: dall'immondizia domestica abbandonata da chi non ne vuol sapere di fare la raccolta differenziata, agli scarti dei lavori edili.

L'abbandono illecito di rifiuti è stato segnalato, come sempre, alla polizia municipale.