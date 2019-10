Dal centro a quartiere San Paolo: gli inquinatori non si fermano

Immondizia abbandonata in pieno centro di Vasto. Sempre più spesso, mani ignote lasciano sacchi pieni di rifiuti in via Ugo Foscolo, vicino a uno degli ingressi dell'ultimo livello del parcheggio multipiano.

Queste foto sono state scattate da Patrizia De Rosa, che ha trovato anche l'ennesima micro discarica abusiva nel quartiere San Paolo, dove risiede: "Non se ne può più. questa zona ha bisogno di più controlli per scoprire e punire gli inquinatori".