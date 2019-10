Accolti.it, sabato 13 ottobre open day dei centri di riabilitazione della Fondazione Mileno

Sabato 13 ottobre porte aperte nei centri di riabilitazione della Fondazione Padre Alberto Mileno onlus nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Si tratta del progetto Accolti.it per accendere "l’attenzione sui luoghi di accoglienza, terapia e riabilitazione specificamente rivolti alle persone con disabilità mentale con l’intento di dare visibilità e dovuta attenzione ad un mondo complesso e fragile, troppo spesso liquidato entro i contorni di un ‘disagio’ che poco racconta e molto esclude delle realtà di senso e significato che ogni persona ed ogni contesto possono esprimere".

L’intento chiaro è, dunque, quello di avvicinare l’opinione pubblica, gli addetti ai lavori e le istituzioni verso un mondo che pone al centro l’accoglienza delle persone, perché accogliere una persona equivale ad accogliere un progetto di vita: individuale, relazionale, familiare, comunitario.

L’evento, che è realizzato in collaborazione con l’Istituto Auxologico Italiano, ARIS-Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari, AIPPC-Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, Associazione ‘In punta di piedi’ e Forum delle Associazioni socio-sanitarie, interesserà anche alcune strutture di Vasto e Gissi.

In particolare, presso la Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus (Associata ARIS) in viale Dalmazia 116 a Vasto Marina, sarà possibile visitare dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (con ritrovo in portineria) il Centro Socio Sanitario Assistenziale con la piscina riabilitativa e la diagnostica per immagini e il Centro di Riabilitazione residenziale posto al primo piano.

Nella stessa giornata e allo stesso orario saranno aperte le porte del centro di riabilitazione ambulatoriale di via Platone n.52 a Vasto; di Villa Santa Chiara per la riabilitazione psichiatrica ubicata in località San Tommaso sulla S.S. 16 Sud n. 60, di Villa del Sole per la riabilitazione semiresidenziale ubicata sulla S.S.16 Nord n.2 (località Lebba) e il Centro di riabilitazione residenziale San Francesco d’Assisi in Loc.tà Rosario n. 10, Gissi.

"Sarà questa un’occasione importante – afferma padre Franco Berti, direttore della Fondazione Mileno - per far conoscere il mondo della riabilitazione con le sue complessità e fragilità, ed ognuno potrà direttamente rendersi conto della cura e della professionalità con cui, giorno dopo giorno, gli operatori e i centri rispondono ai bisogni di ‘persone’ cui si riconosce tutta la loro dignità. Sarà un’occasione per dare conto del senso dell’accoglienza cristiana che guida il nostro operare nel mondo della sofferenza e della fragilità umana".