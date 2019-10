Tre su tre: Scampoli e Bertozzi battono il Porto Rico e passano agli ottavi

Terzo successo su tre partite e qualificazione agli ottavi conquistata. Alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires il cammino di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nel torneo di beach volley è stato fin qui senza intoppi. Le due azzurre guidate da Caterina De Marinis hanno battuto la coppia del Porto Rico conquistando così il primo posto nella pool E e l'accesso alla fase successiva.

Nel match disputato oggi pomeriggio sulla sabbia argentina, con condizioni climatiche non proprio favorevoli, Scampoli e Bertozzi per 2-0 (21-19/21-14) contro Navas e Gonzalez, raggiungendo quota sei punti dopo i successi con Vanuatu e Paraguay.

"È stata una buona partita - commenta Caterina De Marinis a fine match -. Claudia si è fatta valere soprattutto in contrattacco, Nicol molto positiva nel cambio palla. Oggi abbiamo avuto pochissime pause e il risultato è stato quello sperato. Siamo agli ottavi e ora dobbiamo aspettare due giorni per conoscere le prossime avversarie".

Per le azzurre ci sarà quindi l'occasione di recuperare energie e prepararsi al meglio per affrontare la fase decisiva di un torneo olimpico in cui puntano a dire la loro.