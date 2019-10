Ripulita la discarica di piazza De Gasperi: "Il Comune ha sollecitato i privati"

Ripulita la discarica abusiva nei pressi del fabbricato commerciale di piazza De Gasperi, a Vasto. Il cumulo di rifiuti abbandonati si trovava in un piazzale coperto nei pressi di un ingresso di servizio del piano terra abbandonato. Zonalocale ne aveva parlato a settembre in questo video: GUARDA.

Il Comune lo ha fatto ripulire dai privati. "Per garantire l’igiene, la sanità pubblica e la sicurezza urbana, nei giorni scorsi su segnalazione di alcuni cittadini, il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Ambientali e del territorio, Paola Cianci, hanno sollecitato i proprietari di alcuni edifici, dove si registra la concentrazione di rifiuti abbandonati, ad intervenire tempestivamente per la bonifica", si legge in un comunicato del municipio.

“E’ indispensabile - commenta Menna - adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che garantire il decoro cittadino”.



"Grazie alle segnalazioni dei cittadini e delle guardie ecologiche della Geav - dice Cianci - abbiamo avuto contezza della discarica e sollecitato i privati ad intervenire per la bonifica. La vittoria più grande sarà la consapevolezza di ognuno a fare la propria parte in modo spontaneo, nel rispetto dell'ambiente e delle persone che lo vivono. Continueremo a monitorare il corretto conferimento dei rifiuti attraverso l’azione degli ispettori ambientali fondamentale per risalire ai responsabili di questi gesti incivili”.