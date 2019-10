Blitz antidroga della polizia a San Salvo: arrestato il titolare di un bar

Saranno illustrati dal commissario Fabio Capaldo in una conferenza stampa che si terrà alle 11 di oggi i dettagli del blitz antidroga della polizia di Stato di Vasto in un bar di San Salvo che ha portato all'arresto del titolare.

Alla conferenza sarà presenta anche il questore della Provincia di Chieti, Ruggiero Borzacchiello.