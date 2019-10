Il rettore della D’Annunzio alla cerimonia dell’Università di Vasto

E' atteso il rettore dell'Universià D'Annunzio di Chieti-Pescara, Sergio Caputi, oggi a Vasto alla cerimonia ufficiale, che segna la fine dell'anno accademico e l'inizio del nuovo, del corso di laurea in Infermieristica, in programma alle 10.30.

L'appuntamento è nella nuova sede del Polo didattico universitario di Vasto, in via Aimone 31, inaugurata il 6 dicembre del 2017 (in homepage la foto del taglio del nastro). Gli iscritti sono 135.

Alla cerimonia parteciperanno l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, il direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, Angelo Muraglia, il direttore generale della Asl numero 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Pasquale Flacco, e il sindaco di Vasto, Francesco Menna.