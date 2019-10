Per la San Gabriele buon test contro Lanciano e Ortona prima dell’esordio in campionato

Domenica sera le ragazze della Madogas San Gabriele pallavolo Vasto sono state impegnate nell'ultimo test precampionato tra le mura amiche del palazzetto di via Silvio Pellico. Nel corso del triangolare disputato davanti ad un numeroso pubblico, le vasetsi sono state sconfitte da Lanciano e hanno vinto contro Ortona ma il tecnico Mario Arrizza ha raccolto buone indicazioni dalle sue giocatrici.

"Quello che conta non è il risultato - si legge in una nota della società - ma la risposta delle ragazze, d’altra parte i test match servono a mettere a punto schemi e intesa in vista dell’avvio del campionato di serie C femminile. La strada è ancora lunga e faticosa ma abbiamo grossi margini di miglioramento".

Per Russo e compagne l'esordio in serie C sarà domenica 14 ottobre, sul campo del palazzetto di via Silvio Pellico, contro il Termoli. Inoltre la società ancora impegnata nella campagna per le iscrizione centri Cas e sta approntando le squadre giovanili che saranno impegnate nei campionati FIPAV di categoria.