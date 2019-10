Per il Safety Day della Nsg-Pilkington un confronto tra sette donne

"Parola di donna! Voci femminili a confronto" è il tema dell'incontro che si terrà giovedì 11 ottobre 2018 presso la sala convegni dello stabilimento Nsg-Pilkington alle ore 15. Si tratta di una delle iniziative del Safety Day che il gruppo mondiale che produce vetro organizza ogni anno nei suoi stabilimenti per promuovere la cultura della sicurezza del lavoro affrontando tematiche di attualità. Quest'anno, a San Salvo, la dirigenza ha scelto di affrontare il tema dell'inclusione, coinvolgendo sette donne.

Dopo l'introduzione del presidente di Pilkintgon Italia, Graziano Marcovecchio, la giornalista e docente Paola Cerella coordinerà gli interventi delle voci femminili chiamate a raccontare la loro esperienza professionale e di vita. Ci saranno Milena Stanisci (Global Director NSG Group), Marina Cvetic Masciarelli (amministratore Masciarelli Tenute agricole), Lara Di Paolo (Consulente legale Centro Antiviolenza "Non sei sola"), Cristina Di Pietro (sindaco di Civitella del Tronto), Tiziana Magnacca (sindaco di San Salvo), Elena Marinucci (prima presidente Commissione nazionale parità tra uomini e donne), Marinella Sclocco (assessore regionale alle politiche regionali e pari opportunità).

Alla giornata parteciperanno gli studenti delle redazioni di Scuolalocale del territorio che hanno aderito all'invito del presidente Marcovecchio per questa giornata da vivere in Pilkington. Potranno partecipare alle iniziative del Safety Day e raccogliere testimonianze e materiale da utilizzare poi per il concorso giornalistico per studenti lanciato in occasione dei 100 anni del gruppo NSG [LEGGI] che avrà il suo clou a novembre, con la pubblicazione su Scuolalocale degli articoli e la sua fase conclusiva a dicembre, in occasione della festa di Natale della Pilkington.

Durante la giornata, all'interno dello stabilimento sansalvese, ci saranno diverse iniziative sul tema della sicurezza che coinvolgeranno i dipendenti, mentre nella sala convegni saranno presentati i progetti di miglioramento della sicurezza sul lavoro ideati dai team della Pilkington.