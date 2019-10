Con un gol di Daniela Sabatino l’Italia batte in amichevole la Svezia

È stata una rete di Daniela Sabatino a decidere la sfida amichevole tra l'Italia e la Svezia che si è giocata ieri sera a Cremona. L'attaccante di Castelguidone, al 57', ha messo a segno un gol da vero rapace d'area raccogliendo la palla non trattenuta dal portiere svedese dopo una conclusione di Bonansea. Per le azzurre è stato un buon test, al cospetto di un'avversaria di spessore, in cui raccogliere tante indicazioni nel cammino verso i Mondiali di Francia del prossimo anno. Prima di ieri sera l'Italia era riuscita a battera la Svezia solo in 3 incontri sui 21 disputati.

"Le ragazze sono state davvero brave, hanno interpretato benissimo la partita: la chiave è stata la compattezza - ha detto il ct Milena Bertolini al termine della gara -. È impensabile non concedere niente ad una delle squadre più forti al Mondo, siamo state un po’ fortunate ma ci siamo meritate questa fortuna con un’ottima prestazione. Questa era la prima partita di un percorso, sappiamo che c’è da lavorare, ma penso che potremo toglierci delle soddisfazioni".

La nazionale italiana tornerà in campo il prossimo 10 novembre in Germania per un altro test impegnativo. Per Daniela Sabatino, che ha iniziato molto bene anche la sua avventura in campionato con il Milan, la rete messa a segno e la buona prestazione - dopo il gol ha sfiorato la doppietta - rappresentano motivo di soddisfazione. La sua presenza al centro dell'attacco azzurro si fa sempre sentire e, nei prossimi mesi, continuerà a mettercela tutta per essere un punto fermo anche nel gruppo che il ct Bertolini porterà in Francia.