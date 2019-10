Il 27 ottobre a Vasto Marina la 12^ Giornata alzheimer del Vastese

Si terrà a Vasto Marina la 12^ Giornata alzheimer del Vastese: esperienze a confronto.

L'iniziativa è della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, dell'Unità operativa complessa di geriatria, di cui è primario il dottor Orazio D'Alessio, della sezione Abruzzo-Molise della Sigot e del Centro per disturbi cognitivi e demenze dell'ospedale di Vasto.

L'appuntamento è per sabato 27 ottobre, alle 8, nella sala convegni dell'Hotel Excelsior di Vasto Marina. Dopo l'iscrizione dei partecipanti, sarà la volta del saluto del dottor D'Alessio. A seguire, le tre sessioni del convego medico, in cui si susseguiranno numerosi relatori: Rosalia De Lucia, Ida Bottone, Sara Varanese, Pompilio Giacomucci, Michele Carello, Paolo Colacioppo, Cinzia Raspa, Lucilla Colarusso, Maria Pia Carelli, Francesco Amenta, Marco Consilvio, Pietro Falco e Miranda Desiderio. I moderatori saranno Claudia Sacchet (responsabile scientifico del simposio) e Pasqualino Litterio per la prima sessione, Michele Zito e Vincenzo Montagano nella seconda, Francesco Nuccetelli ed Emilio Simeone si occuperanno della terza.