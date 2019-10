Calcio femminile, parte con una brutta sconfitta la nuova stagione dell’Audax Palmoli

Inizia con una pesante sconfitta interna la stagione 2018/2019 dell'Audax Palmoli femminile. Domenica scorsa, per l'andata del primo turno di Coppa Abruzzo, le Panthers sono state sconfitte per 4 a 1 dal Ripalimosani, squadra che almeno negli anni scorsi non le palmolesi non avevano tra le avversarie più temibili.

L'unica rete delle locali allenate da mister Buda è stata segnata da Maria Giovanna D'Angelo; sul risultato di 2 a 1 per le ospiti, Angelica Di Ninni non ha trasformato un calcio di rigore.

Per passare il turno l'Audax – due giorni fa alle prese con diverse assenze – è chiamata all'impresa nella gara di ritorno a Ripalimosani domenica prossima. Il 21 ottobre, invece, partirà il campionato.

Quest'anno le palmolesi – ancora in attesa di poter riabbracciare la centrocampista Marilisa Angelone – dovranno fare a meno, dopo numerose stagioni passate insieme, del forte difensore Loredana Cerrone, passata al calcio a 5.