Podistica Vasto in corsa su quattro fronti: Campobasso, Lanciano, Telese e Paganica

Impegno plurimo per la Podistica Vasto in questo primo weekend di ottobre che ha visto i suoi atleti impegnati in manifestazioni sportive svoltesi anche fuori regione.

Ha aperto le danze Fabio Zara che ha partecipato sabato alla Maratona di Campobasso che, insieme alla 6 ore, si è corsa all'interno del campo comunale di atletica leggera del capoluogo molisano, ottenendo oltre al 4° posto assoluto anche il 1° di categoria.

Domenica nella famosa località termale di Telese in provincia di Benevento, è andata in scena la 4ª edizione della Telesia Half Marathon, una competizione che nonostante la "giovane età" si sta già affermando come una delle manifestazioni più gettonate per numero di partecipanti, ben 2.700 in quella di quest'anno. Tra essi anche due vastesi ovvero Marco Orfini e Daniele Altieri giunti al traguardo in buona posizione.

Tornando in terra abruzzese, nella vicina Lanciano si è svolta la classica d'autunno Stralanciano di 10 km, divisi in due giri da correre lungo il centro cittadino. Ben nutrita la pattuglia vastese composta da Giovanni Viti, Roberto Ialacci, Davide Barone, Maurizio Corvino, Marco Piscicelli e da Giuseppe e Donato Romagnoli. Risultati finali ottimi per tutti, soprattutto per Viti 2° nella M50 e Ialacci 1° nella M65.

E se la Stralanciano è oramai una gara con lunga vita alle spalle, un'altra invece si è appena affacciata nel circuito podistico anche se nel ramo del trail running. Si tratta della Paganica Trail, 1ª edizione di una gara che si é svolta sui sentieri della Madonna d'Appari nei pressi dell'omonimo santuario per un lunghezza di 12,5 km e 560 m di dislivello. Paesaggisticamente parlando una bella manifestazione anche se molto impegnativa considerando i dati tecnici. E ben lo sa un veterano di questa tipologia di running, il vice presidente della Podistica Vasto Tonino Baccalà che vi ha preso parte ottenendo un ottimo 2° posto di categoria.