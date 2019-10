Dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri, 22enne in manette. Un militare ferito

Tre giorni di prognosi per un carabiniere di Vasto a seguito della colluttazione con un 22enne del posto in evidente stato di alterazione. È il bilancio di quanto accaduto sabato notte in città. I militari sono intervenuti in un bar per calmare un avventore che, visibilmente alterato dall'alcool, stava dando in escandescenze.

L'uomo alla vista dei carabinieri si è scagliato contro di loro. Accompagnato in caserma, anche qui ha continuato a resistere contro i militari; una nottata movimentata che non è passata inosservata ai residenti del quartiere.

Il 22enne è stato così accompagnato in camera di sicurezza e stamattina è stato processato per direttissima con le accuse di minacce, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei confronti del giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stata applicata la misura restrittiva dell'obbligo di dimora.

Per le contusioni rimediate, uno dei carabinieri ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale "San Pio" di Vasto.