Zara affonda la Virtus Ortona allo scadere e il Fresa è capolista solitaria

Il girone B di Prima categoria ha una nuova capolista, è il Fresa Calcio che balza sopra a tutti dopo quattro giornate andando a vincere proprio in casa della prima della classe, la Virtus Ortona. I biancorossi espugnano il fortino gialloverde in pieno recupero. Al 48'st Zara sblocca una partita che fino a quel momento era rimasta sul pari senza reti: assist perfetto del solito Vasiu e tiro imprendibile da dentro l'area all'incrocio.

La truppa di mister Di Santo si ritrova così al primo posto con 9 punti rispettando i pronostici del mercato estivo che ha portato a Fresagrandinaria diversi pezzi pregiati. I biancorossi sono primi in solitaria grazie anche alla concomitante sconfitta dell'Athletic Lanciano che cade in casa del Pretoro. Domenica prossima i fresani ospiteranno il Palombaro in un altro scontro diretto.

Lo Scerni ieri ha impattato 0 a 0 tra le mura amiche contro il Mario Tano. Continua il periodo-no del Real Casale che sempre nella giornata di ieri ha perso in casa proprio contro il Palombaro per 1 a 2. Tallarino aveva portato avanti i giallorossi alla mezzora con un calcio di punizione, ma negli ultimi 10 minuti si concretizza la rimonta perfetta degli ospiti (in 10 per l'espulsione di Di Sante) con la doppietta di Margarita.

Segno negativo anche per il Roccaspinalveti in trasferta a Paglieta: nel finale Kossiakov fissa il risultato sull'1 a 0.

Infine, bisognerà rigiocare Trigno Celenza - Rapino sospesa per pioggia e nebbia a 10 minuti dalla fine sul 3 a 0 per gli ospiti.

LA 4ª GIORNATA

Casalincontrada - Atletico Francavilla 1-2

Paglieta - Roccaspinalveti 1-0

Pretoro - Athletic Lanciano 1-0

Real Casale - Palombaro 1-2 (ieri)

S. Vito - Tollese 1-1

Scerni - Atessa Mario Tano 0-0 (ieri)

Trigno Celenza - Rapino sosp.

Virtus Ortona - Fresa 0-1

Riposa Palena

LA CLASSIFICA

Fresa 9

Athletic Lanciano 7

Virtus Ortona 7

Pretoro 7

Palombaro 7

Scerni 7

Paglieta 6

Palena 6

Roccaspinalveti 6

Casalincontrada 6

Atessa Mario Tano 4

Tollese 4

Atletico Francavilla 4

San Vito 4

Real Casale 3

Trigno Celenza 1*

Rapino 1*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Trigno Celenza

Atletico Francavilla - Paglieta

Fresa - Palombaro

Palena - Casalincontrada

Pretoro - Real Casale

Rapino - Scerni

Roccaspinalveti - S. Vito

Tollese - Virtus Ortona

Riposa Atessa Mario Tano