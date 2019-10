Vastese, è già crisi: il Santarcangelo rimonta e sorpassa, biancorossi penultimi

Ora è crisi. La Vastese perde a Rimini col Santarcangelo resta relegata in fondo alla classifica. In questo primo scorcio della stagione, solo l'Avezzano ha fatto peggio. I propositi della scorsa estate, quelli di condurre una stagione di vertice, si scontrano con la realtà di un campionato iniziato nel peggiore dei modi: neanche una vittoria in 5 partite, il magro bottino di 2 soli punti.

LA PARTITA - All'inizio, per gli abruzzesi le cose si mettono nel migliore dei modi allo stadio Romeo Neri di Rimini, campo neutro per la partita con i romagnoli di Galloppa. Premendo sull'acceleratore nei primi dieci minuti, i ragazzi di Palladini mettono subito in difficoltà gli avversari, sbloccando il risultato all'11': cross di Napolano (che già aveva provato la conclusione pericolosa poco prima) e colpo di testa su cui Battistini non ha scampo.

Al 28', però, arriva il pareggio. E' Cascione, su punzione, a riequilibrare le sorti del match. Il sorpasso santarcangiolese giunge cinque minuti più tardi, quando Peroni sfrutta un'incertezza della retroguardia ospite e batte Morelli.

Nella ripresa, emozioni da una parte e dall'altra. Due miracoli dei portieri. Morelli nega a Cinque il terzo gol. Battistini toglie a Leonetti la gioia del pareggio: la palla sbuca da una selva di gambe, ma l'estremo difensore romagnolo riesce a opporsi.

LE FORMAZIONI - Santarcangelo: Battistini, Corvino, Broli, Cascioni, Bondioli, Maini, Peroni, Dhamo, Faloni, Galeotti, Mancini. A disp. Moscatelli, Aristei, Fusi, Pigozzi, Moroni, Guidi, Fuchi, Guglielmi, Cinque. All. Galloppa

Vastese: Morelli, Iarocci, Ispas, D'Alessandro, Molinari, Del Duca, Colanieti, Stivaletta, Leonetti, Napolitano, Giampaolo. A disp. Selva, De Meio, Scutti, Di Giacomo, Palestini, Pagliari, Fiore, Shiba, Ridolfi. All. Palladini

Arbitro: Agostoni di Milano. Assistenti: Brunozzi di Foligno, Brancherini di Terni

Reti: 11’pt Giampaolo (V), 28’pt Cascione (S), 33’pt Peroni (S)