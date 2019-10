Pronostico rispettato: la Vasto Basket vince all’esordio in campionato

Inizia con il piede giusto il cammino della Ge.Vi. Vasto Basket nel campionato di serie C silver. Sul campo del Nova Basket Campli la squadra di coach Gesmundo conferma il pronostico della vigilia e porta a casa il primo successo stagionale con una prova convincente dal punto di vista del gioco e anche della sostanza, chiudendo 85-69.

Dipierro e compagni hanno condotto davanti sin dal primo quarto, chiuso sul 21-13. Nel secondo parziale la Vasto Basket ha incrementato il vantaggio fino al 46-27 con cui le due squadre sono andate negli spogliatoi per il riposo lungo. I biancorossi hanno fatto valere la loro forza anche nella seconda metà di gara. Ottimo l’impatto sul campionato dei tre nuovi arrivi ma è stata tutta la squadra, compresi i più giovani del roster, a disputare una buona prova. Alla sirena finale il tabellone segna 85-69 e la Vasto Basket può far festa per i primi due punti conquistati. Domenica prossima esordio casalingo al PalaBcc, sarà la prima di due sfide interne consecutive.