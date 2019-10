Pro Vasto, Atletico Vasto e Furci: in tre a punteggio pieno in Terza categoria

Ancora cinque gol per restare in vetta. La Pro Vasto di Liberatore, dopo l'ottimo esordio di domenica scorsa, cala un'altra goleada. Nell'anticipo di ieri, i vastesi si sono imposti in casa per 5 a 1 sul Montalfano. Protagonista della giornata è stato un'altra volta Francesco Pianese che firma la sua prima tripletta in questo campionato dopo i due gol all'esordio. Domenico Natarelli e Davide D'Adamo completano l'opera; i gialloverdi di casa segnano il gol della bandiera con Alex Di Laudo.

A punteggio pieno c'è anche un'altra vastese, l'Atletico che dilaga contro il Carpineto Guilmi. Sugli scudi il bomber Bamba Kane con una doppietta, Michele Massari e Manuel De Fenza. Gli ospiti timbrano il cartellino con Mattia Di Paolo e restano a 0 punti.

Vittoria convincente anche quella del Furci che avvisa le altre squadre del girone dopo la vittoria nell'esordio contro gli Aquilotti. In trasferta a Torino di Sangro contro i Lupi Marini, i furcesi volano con una tripletta del goleador Adrian Micle rimasto con i biancazzurri dopo le voci di mercato estive: 3 a 0 il finale.

Nell'altro anticipo di ieri, Audax Palmoli e Gissi non si fanno male: 1 a 1. Adrian Sultan porta avanti i gissani davanti al pubblico amico, Gabriele Di Falcio su calcio di rigore pareggia per la squadra di mister Barisano.

Arriva infine la prima vittoria per gli Aquilotti di San Salvo di mister Bolognese dopo l'esordio amaro di domenica scorsa: 4 a 1 al Real San Giacomo. Gli scernesi vanno in vantaggio con Dell'Oso, poi Giuseppe Tracchia segna una doppietta. Prima del ritorno negli spogliatoi, lo stesso Tracchia si fa parare un rigore, sulla respinta segna Denny Menna, classe 2001. Nella seconda frazione di gioco, Davide Bozza completa l'opera. Prima del triplice fischio finale c'è anche gloria per Filippo Argirò, secondo portiere degli Aquilotti che entra al posto di Roberti e para un rigore.

Le restanti due partite non sono arrivate a termine: Montazzoli - New Robur e Torrebruna - Vasto United si dovranno rigiocare a causa di nebbia e vento. I vastesi dello United sono ancora a 0 punti dopo la sconfitta a tavolino comminata in settimana dal giudice sportivo per la presenza in campo nella partita iniziale di un giocatore squalificato.

LA 2ª GIORNATA

Aquilotti - Real San Giacomo 4-1

Atletico Vasto - Carpineto Guilmi 4-1

Lupi Marini - Furci 0-3

Montazzoli - New Robur sosp.

Pro Vasto - Montalfano 5-1 (ieri)

Torrebruna - Vasto United sosp.

Unione Sportiva Gissi - Audax 1-1 (ieri)

Riposa Real Cupello

LA CLASSIFICA

Pro Vasto 6

Atletico Vasto 6

Furci 6

Gissi 4

Audax Palmoli 4

Montazzoli 3*

Torrebruna 3*

Aquilotti 3

Lupi Marini 0

Carpineto Guilmi 0

Montalfano 0

Real Cupello 0

Real San Giacomo 0

Vasto United 0*

New Robur 0*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Audax - Torrebruna

Carpineto Guilmi - Pro Vasto

Furci - Gissi

Montalfano - Aquilotti

New Robur - Atletico Vasto

Real San Giacomo - Lupi Marini

Vasto United - Real Cupello

Riposa Montazzoli Calcio

LA CLASSIFICA MARCATORI

Francesco Pianese 5 Pro Vasto Bamba Kane 3 Atletico Vasto Adrian Micle 3 Furci Renzo Caldarone 2 Audax Palmoli Manuel Carapello 2 Montazzoli El Ouattab 2 Pro Vasto Alex Di Laudo 2 Montalfano Michele Massari 2 Atletico Vasto Giuseppe Tracchia 2 Aquilotti Alessandro Porfilio 1 Montazzoli Fabrizio Angelozzi 1 Montazzoli Valerio Di Paolo 1 Montazzoli Andrea Novello 1 Montazzoli Loris Tracchia 1 Carpineto Guilmi Nicola Argentieri 1 Furci Danilo Muscariello 1 Atletico Vasto Giuseppe D’Adamo 1 Montalfano Lima 1 Real San Giacomo Simone Priolo 1 Pro Vasto Dario Lella 1 Torrebruna Mario Marianacci 1 Torrebruna Domenico Natarelli 1 Pro Vasto Davide D’Adamo 1 Pro Vasto Manuel De Fenza 1 Atletico Vasto Mattia Di Paolo 1 Carpineto Guilmi Adrian Sultan 1 Gissi Gabriele Di Falcio 1 Audax Palmoli Denny Menna 1 Aquilotti Davide Bozza 1 Aquilotti Dell’Oso 1 Real San Giacomo