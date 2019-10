La Sansalvese sale al terzo posto. Nebbia e pioggia fermano due gare

La Sansalvese sale al terzo posto del girone E di Seconda categoria. L'orario anticipato della partita odierna porta bene ai sansalvesi di mister Turchi che affondano i Draghi San Luca di Atessa nei minuti finali scatenando le ire dei locali per un presunto fuorigioco di Mattia Catalano, il mattatore di giornata. Da annotare anche un rigore non trasformato da Andrea Madonna.

Il maltempo ha condizionato due gare di questo girone: Carunchio - Fossacesia '90 e Dinamo Roccaspinalveti - Tornareccio entrambe sospese nebbia e pioggia.

Il Casalanguida pareggia con lo Sporting Altino, avversario ostico in vantaggio con la doppietta del solito D'Ippolito; Gabriele Natale e Giuseppe Di Marco evitano ai biancazzurri la sconfitta.

Altri biancazzurri, altro pareggio: è quello della Virtus Tufillo nell'1 a 1 interno contro il Perano in una gara interminabile sospesa per circa mezz'ora per nebbia. Dopo il vantaggio ospite con Valerio, è Orlando Caruso all'80esimo a dare un punto importante alla squadra di casa.

Altra domenica amara per San Buono e Odorisiana. I giallorossi vengono superati di misura dal Di Santo Dionisio in trasferta: decisivo è il calcio di punizione di Fabio Del Peschio. I biancoverdi di Monteodorisio, invece, si arrendono alla capolista Virtus Castel Frentano per 4 a 2 davanti al pubblico amico: i padroni di casa segnano Giuseppe Di Giacomo ed Enzo Marrocco, ma gli avversari hanno un D'Amario in forma super che sigla una tripletta completata dalla rete di Di Cristofalo. Odorisiana ancora ferma a 0 punti.

LA 4ª GIORNATA

Carunchio - Fossacesia '90 sosp.

Casalanguida - Sporting Altino 2-2

Di Santo Dionisio - San Buono 1-0

Dinamo Roccaspinalveti - Tornareccio sosp.

Draghi San Luca - Sansalvese 0-1 (ore 11)

Odorisiana - Virtus Castel Frentano 2-4

Virtus Tufillo - Perano 1-1

Virtus Rocca San Giovanni - Atletico Roccascalegna 1-0

LA CLASSIFICA

Virtus Castel Frentano 10

Perano 10

Sansalvese 8

Di Santo Dionisio 7

Virtus Rocca San Giovanni 7

Fossacesia '90 6*

Tornareccio 6*

Sporting Altino 5

Dinamo Roccaspinalveti 4*

Atletico Roccascalegna 4

Carunchio 4*

Casalanguida 4

San Buono 3

Virtus Tufillo 3

Odorisiana 0

Draghi San Luca 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalanguida - Virtus Rocca San Giovanni

Fossacesia '90 - Atletico Roccascalegna

Perano - Draghi San Luca

San Buono - Odorisiana

Sansalvese - Carunchio

Sporting Altino - Di Santo Dionisio

Tornareccio - Virtus Tufillo

Virtus Castel Frentano - Dinamo Roccaspinalveti